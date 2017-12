Harcèlement: le chef Mario Batali se met en retrait de son empire

Photo: Evan Agostini / Invision / Associated Press

New York — Le célèbre chef Mario Batali s’est mis lundi en retrait de l’empire gastronomique qui porte son nom, après que le site spécialisé Eater a publié le témoignage de quatre femmes l’accusant de harcèlement sexuel.

Né à Seattle et d’origine italienne, Mario Batali, 57 ans, est l’une des figures les plus populaires de la gastronomie aux États-Unis, où il symbolise la nouvelle cuisine italienne, plus orientée sur la qualité que sur la quantité.

Sa truculence, son physique généreux et ses petits yeux brillants en ont fait un personnage de télévision très apprécié du public, qui s’amuse de sa queue de cheval, de ses shorts et de ses chaussures Crocs orange.

Entrepreneur dans l’âme, il a construit un empire de la gastronomie qui compte aujourd’hui 26 établissements, presque tous aux États-Unis, une série de livres et des produits dérivés.

Contrôlé par des actionnaires privés, le groupe ne publie pas ses comptes mais, en 2012, plusieurs médias américains avaient estimé son chiffre d’affaires à 250 millions de dollars.

Agrippé la poitrine

Les quatre femmes interrogées par Eater indiquent, toutes sous couvert d’anonymat, avoir été victimes d’attouchements de la part du restaurateur, qui leur aurait notamment agrippé la poitrine.

Trois d’entre elles ont travaillé dans le groupe de Mario Batali.

Le groupe Batali Bastianich Hospitality Group, qui réunit les intérêts de Mario Batali, a indiqué à Eater qu’il se mettait en congé de la gestion quotidienne de sa société, dont il demeure néanmoins actionnaire.

Contacté par l’AFP, le groupe n’a pas donné suite.

La chaîne ABC a indiqué à l’AFP avoir demandé au chef américain de renoncer à apparaître dans l’émission culinaire The Chew, dont il est l’un des animateurs, le temps « d’examiner les accusations qui ont été récemment portées à notre attention ».

Elle a néanmoins précisé n’avoir eu connaissance d’aucun « comportement inapproprié » le concernant avant la publication de l’article d’Eater.

Depuis les révélations visant Harvey Weinstein, des dizaines de personnalités du monde du divertissement, des arts, des médias, de la politique ou de la gastronomie ont été accusées publiquement de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol.