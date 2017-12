3

Les nominations du jour : Golden Globes

Deuxième gala en importance pour ce qui est du cinéma américain, les Golden Globes dévoilent aujourd’hui les nominations en vue de la 75e cérémonie de remise des prix — elle aura lieu le 7 janvier 2018.

N’y gagez pas maison et REER, mais on dit que les films Dunkirk (Nolan), The Post (Spieldberg), The Shape of Water (Del Toro), Call Me by Your Name (Guadagnino), Lady Bird (Gerwig) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh) ont de bonnes chances d’être sélectionnés dans la catégorie du meilleur film dramatique.