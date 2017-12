Quoi surveiller aujourd'hui?

2

La Californie brûle

Les incendies poursuivent leur course infernale dans la région de Los Angeles. Les ordres d’évacuation touchent maintenant des centaines de milliers de Californiens.

Les bourrasques dépassent à certains moments les 130 km/h. L’année qui se termine a été la plus mortelle par ses incendies, qui ont déjà fait plus de 40 victimes et dévasté près de 40 000 hectares dans l'État.