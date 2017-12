Nous vieillissons

Johnny Halliday est décédé. Pour moi, la perte est surtout grande parce qu’il était de ma génération. Il y a longtemps que ce faux rocker anorexique ne faisait plus danser les bougalous de chez nous. Mais à l’époque où il détenait le titre d’Elvis des Français, il en menait large, le Johnny. Même ici dans les chaumières du Québec.

Depuis un an, sept de mes connaissances sont parties faire la fête ailleurs. Quatre d’entre elles avaient été des amis à un certain moment de ma vie. C’est donc à quatre reprises que je suis allé saluer des défuntes ou des défunts. Rien de spécial dans cette constatation, sinon que nous, les baby-boomers, devons commencer à rédiger nos testaments et à embrasser ou à faire l’accolade à ceux dont nous sommes encore proches. Mais surtout, nous devons rester sur le party le plus longtemps possible.