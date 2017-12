Accueil en français

En fin de semaine passée, ma conjointe a participé au Marché de Noël du Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, à titre d’artiste bijoutière. À notre stand, nous nous sommes fait un point d’honneur d’accueillir les visiteurs en leur disant systématiquement « Bonjour ! », sauf si nous les avions entendus parler anglais auparavant. En cas de doute sur la langue, nous avons conservé le « Bonjour ! », et certains anglophones nous rendaient notre salutation dans un français à consonance anglaise, tandis que d’autres répondaient par « Hello » ou « Hi ». Dans les deux cas, nous passions alors à l’anglais pour les servir dans leur langue. Cette façon de faire a très bien fonctionné, et si un visiteur anglophone continuait à s’adresser à nous en français, le tout se passait en français. Le fait d’accueillir systématiquement les visiteurs en français tenait compte du fait que le Marché se tenait à Gatineau, au Québec, même s’il était sous l’égide d’une institution fédérale.