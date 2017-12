Quoi surveiller aujourd'hui?

5

Dans le rétroviseur: Polytechnique

6 décembre 1989, un tireur fou, 14 victimes, toutes des femmes: 28 ans plus tard, la résonance de la tuerie de Polytechnique demeure vive, et pas seulement au Québec. Depuis 1991, le 6 décembre est ainsi la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada.