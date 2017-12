1

Le Forum qui n’est pas sur le racisme

Ce devait être une consultation sur la discrimination et le racisme systémique, mais c’est devenu — après une élection partielle et un remaniement ministériel — un Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination.

Celui-ci se tient aujourd’hui à Québec, avec : un discours de Philippe Couillard en clôture, bien des conférenciers du milieu des affaires avant et très peu de détails sur le reste. On sait toutefois qu’une cinquantaine d’organismes de la société civile profiteront de la journée pour lancer une consultation parallèle qui, elle, parlera de racisme.