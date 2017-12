Il y a plusieurs années de cela, une publicité de Tourisme Québec avait eu beaucoup de succès chez nos voisins du sud: «Come say “Bonjour !”». Le Québec était alors particulièrement fier de son caractère français et ne craignait pas de miser dessus pour attirer des touristes anglophones en quête de dépaysement.

Mais en cette ère Couillard, pour être de son temps, in, il faudra vraisemblablement que Tourisme Québec actualise sa pub en: «Come say “Bonjour – Hi !”».