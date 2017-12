Quoi surveiller cette fin de semaine?

3

Sous les projecteurs: Jared Kushner

Un discours important demain: celui de Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président Trump, qui s'exprimera sur la (très attendue) politique de Washington au Proche-Orient. On s'attend aussi à une annonce imminente sur le déménagement possible de l’ambassade des États-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, sujet épineux s'il en est.

La sortie de Kushner survient dans un contexte particulier : selon plusieurs médias américains, il serait le fameux «très haut responsable de l’équipe de transition présidentielle» qui a demandé à Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale qui a été inculpé vendredi, de contacter des officiels de gouvernements étrangers. Chaud devant!