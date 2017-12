La situation des demandeurs d’asile est préoccupante!

La récente vague de réfugiés arrivés de façon irrégulière à la frontière canado-américaine a fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, on constate que beaucoup, principalement des Haïtiens, ont été incapables de retenir les services d’un avocat afin de les accompagner dans le processus d’asile au Canada.

Or, laissés à eux-mêmes, ceux-ci sont complètement perdus dans les dédales administratifs.

Plusieurs dates à respecter, dont certaines sont modifiées en cours de processus, des délais de rigueur, jumelés à la barrière de la langue : tous les ingrédients sont alors réunis pour créer la situation actuelle.

Plusieurs demandeurs d’asile omettent de soumettre les formulaires nécessaires à la poursuite de leur demande devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié dans les délais réglementaires. Plus important encore, plusieurs omettent également de se présenter à leur audience devant le tribunal. Il faut savoir que les avis de convocation qui sont remis directement aux demandeurs d’asile contiennent trois dates différentes ! Les conséquences de ces manquements peuvent être sérieuses. Non seulement le dossier sera fermé par le tribunal, mais la mesure de renvoi prise à la frontière sera alors exécutoire.

Ces demandeurs d’asile risquent l’expulsion du Canada sans avoir eu l’occasion de faire valoir les motifs pour lesquels ils craignent de retourner dans leur pays d’origine.

Puisque le renvoi doit s’effectuer vers le pays de citoyenneté, dans les cas où des enfants sont nés au Brésil ou aux États-Unis, des familles risquent d’être séparées. Des drames humains sont à prévoir.

Une nouvelle vague?

Cette situation risque malheureusement de s’aggraver avec l’annonce il y a quelques jours par le gouvernement Trump du non-renouvellement du permis de séjour temporaire aux Haïtiens qui se trouvent en sol américain. Ceux-ci auront 18 mois pour quitter les États-Unis. Trois options s’offriront à eux : retourner en Haïti, demeurer illégalement aux États-Unis ou cogner à la porte du Canada afin d’y demander l’asile. Outre ces Haïtiens, neuf autres communautés verront, au cours de la prochaine année, leurs permis de séjour temporaires venir à échéance. Le gouvernement américain devra alors décider si ces « TPS » seront ou non renouvelés. On parle ici de plus de 320 000 personnes, des gens du Salvador, du Honduras, du Soudan, du Yémen, de l’Irak, du Guatemala, etc.

Le gouvernement Trudeau doit tirer des leçons des erreurs commises au cours de l’été dernier avec l’arrivée massive de demandeurs d’asile de façon irrégulière, principalement au Québec. Des décisions doivent être prises, et ce, rapidement. L’envoi de deux députés fédéraux, Emmanuel Dubourg et Pablo Rodriguez, du côté américain me semble un peu faible comme stratégie. Le gouvernement organise à l’occasion des missions économiques dans plusieurs pays afin de recruter des entrepreneurs, des investisseurs. Je suis d’avis que, dans la situation actuelle, une mission devrait être organisée avec des gens du milieu afin d’informer, et non décourager, les différentes communautés en sol américain sur le processus d’asile au Canada et sur les critères qui doivent être remplis afin d’être reconnu comme réfugié au sens de la Convention de Genève. Évidemment, le gouvernement américain ne sera pas favorable à ce genre de mission, car il a tout intérêt à voir ces « indésirables » partir, plutôt qu’ils demeurent dans la clandestinité sur son territoire.

De plus, le gouvernement canadien doit suspendre l’entente sur les tiers pays sûrs, entente qui oblige les demandeurs d’asile à franchir de façon irrégulière la frontière canadienne sous peine de voir leur demande jugée irrecevable s’ils se présentent à un poste frontalier et, par conséquent, d’être refoulés en territoire américain.

La délivrance de permis de travail doit aussi être accélérée. Il est anormal qu’à peine 350 de ces permis aient été remis au cours des derniers mois pour les milliers de demandeurs d’asile. Sans permis de travail, ces derniers n’ont pas le droit de travailler et sont donc contraints d’avoir recours à l’aide sociale afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Les effectifs, tant du côté de l’Agence des services frontaliers du Canada que de celui de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en passant par la section des interprètes, doivent être revus à la hausse si l’on souhaite être en mesure d’analyser les demandes d’asile dans des délais raisonnables. Car, aujourd’hui, une personne qui soumet une demande de refuge au Canada se verra offrir une date d’audience devant le tribunal de l’immigration en juin 2018, alors que le règlement prévoit une audience dans les 60 jours ! Et cette situation risque de s’aggraver.

Je le répète, des décisions doivent être prises par le gouvernement Trudeau rapidement. Elles ne seront peut-être pas populaires, mais le statu quo n’est pas une solution dans la situation actuelle et à venir…