Téléphones cellulaires: le déverrouillage par les fournisseurs est désormais obligatoire

À compter d’aujourd’hui, tous les particuliers et les petites entreprises clientes de fournisseurs de services sans fil au Canada auront le droit de faire déverrouiller sans frais et sur demande leurs téléphones cellulaires et autres appareils mobiles.

De plus, tous les appareils nouvellement achetés doivent dorénavant être fournis déverrouillés selon ce qu’a ordonné le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Les téléphones verrouillés permettaient aux fournisseurs de les faire fonctionner uniquement sur leurs réseaux et pour le déverrouillage, les clients devaient payer des frais d’environ 50 $.

Des fournisseurs ont commencé il y a quelque temps à vendre des téléphones déverrouillés.

Le CRTC a aussi annoncé plus tôt cette année que les modifications de la période d’essai permettront au client insatisfait des services du fournisseur d’annuler son contrat dans les 15 jours et de retourner son appareil dans un état quasi neuf, sans frais, à condition d’avoir épuisé moins de la moitié de la limite convenue de son forfait mensuel.