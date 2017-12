1

Bientôt Noël

Encore plus que l’arrivée du père Noël au centre commercial du coin, c’est devenu l’événement qui marque le début de la saison des Fêtes: Opération Nez rouge commence ce soir sa 34e campagne — et donne le go pour les partys de bureau.

Depuis le 13 décembre 1984, l’organisme calcule avoir fait 2,1 millions de raccompagnements. Cette année, quelque 55 000 bénévoles seront mobilisés à travers le Canada.