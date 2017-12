Des peluches «Vive Sainte-Justine libre» seront envoyées aux élus

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Plus de 400 peluches portant le message « Vive Sainte-Justine libre » ont été amassées jeudi et seront envoyées lundi aux élus de l’Assemblée nationale pour réclamer l’autonomie de l’institution. L’initiative fait suite à une campagne de mobilisation lancée en octobre dernier par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’hôpital Sainte-Justine. Les employés s’inquiètent du futur de l’hôpital pédiatrique depuis le regroupement de sa direction et de son conseil d’administration avec ceux du CHUM, en septembre 2015. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s’était engagé à trouver une façon de garantir que le regroupement administratif de Sainte-Justine avec le CHUM ne rimera jamais avec leur fusion.