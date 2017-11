Recensement: Montréal traîne de la patte en matière de transport durable 

Montréal a encore des croûtes à manger en matière de transport durable, selon les plus récentes données du recensement dévoilées mercredi. Moins de Montréalais utilisent le transport en commun, le covoiturage, la marche ou la bicyclette pour se rendre au travail comparativement aux Torontois et aux Vancouvérois, toutes proportions gardées.

Statistique Canada a comparé les déplacements des travailleurs dans les trois plus grandes villes au pays. La proportion de ceux qui utilisent l’une de ces formes de transport durable pour se rendre au travail dépasse le tiers de la population active à Montréal (38,1 %), mais elle ne rattrape pas Toronto (42,5 %) ou Vancouver (40,6 %).

Les Montréalais sont plus susceptibles que les Torontois d’enfourcher leur vélo, mais c’est à Vancouver que ce mode de transport est le plus populaire. Dans les trois grandes villes, le transport en commun demeure toutefois la façon privilégiée de se déplacer des travailleurs, suivi du covoiturage.

Ailleurs au Québec et en Ontario, la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau compte la proportion la plus élevée d’usagers des modes de transport durable (40 %) tandis que cette proportion était la plus faible à Saguenay (15,7 %). Cette ville affiche l’une des durées de déplacement moyennes en voiture les plus courtes — 17 minutes —, ce qui pourrait expliquer le peu d’engouement pour le transport en commun, le covoiturage, la marche ou la bicyclette.

De plus en plus de Canadiens vivent en milieu urbain, ce qui a gonflé le nombre de personnes qui doivent se déplacer dans les grandes villes pour aller travailler. Elles étaient 11,7 millions en 2016 comparativement à 8,6 millions, 20 ans plus tôt. Les deux modes de transport affichant les taux de croissance les plus élevés sont la bicyclette (87,9 %) et le transport en commun (58,7 %).