Décès de Simon Dufour: redoubler d’efforts pour vaincre l’intimidation

À la suite du suicide du jeune Simon Dufour, victime d’intimidation à l’école, sa soeur, le ministre Sébastien Proulx et le président de la Fondation Jasmin Roy affirment qu’il faut accroître les efforts pour combattre ce fléau qui peut conduire certains jeunes à commettre l’irréparable.

Le 23 novembre dernier vers 6 h 15 du matin, Simon Dufour, âgé de 15 ans, s’est enlevé la vie à Saint-Bruno en se jetant devant le train de banlieue qui relie Saint-Hilaire à Montréal. Simon étudiait à l’école secondaire André-Laurendeau dans le programme Jazz-Pop et projetait de poursuivre des études en musique, mais il « était victime d’intimidation depuis le primaire ». On se moquait de lui parce qu’il était roux et portait de grosses lunettes, a raconté à La Presse canadienne sa soeur, Karine Dufour, qui est âgée de 26 ans. Dans un message publié sur Facebook le 24 novembre à 22 h 47 et qui avait été partagé plus de 27 000 fois dimanche soir, Karine Dufour désire convaincre « les victimes d’intimidation » et les jeunes qui « ont des idées noires » d’en parler avec des proches qui pourront les aider. Elle s’adresse aussi aux personnes qui sont témoins de cas d’intimidation ou de grande détresse, et elle les intime d’agir, d’en parler à leurs parents, à leurs profs, à la direction de l’école et à la famille de la victime, et de dénoncer les intimidateurs. Elle exhorte aussi ces derniers à cesser leur comportement, et ce, même si leur victime affirme qu’elle s’en fout. Elle fait aussi une recommandation aux parents d’intimidateur afin qu’ils interviennent, « outillent leur enfant » et sévissent contre ces comportements inacceptables.

Apprentissage émotionnel

Selon le comédien, animateur et auteur québécois Jasmin Roy, qui a créé une fondation éponyme ayant pour mission de lutter contre la discrimination, l’intimidation et la violence faite aux jeunes à l’école primaire et secondaire, « on ne travaille pas encore assez, surtout au secondaire, sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles. Encore aujourd’hui, on est dans la culture de la punition ; on suspend, on punit. On ne prend pas assez de temps avec les agresseurs, parce qu’il faut aussi accompagner les agresseurs et pas seulement les victimes, pour leur apprendre les bons comportements et ensuite faire du renforcement positif quand ils adoptent ces bons comportements. Les apprentissages sociaux et émotionnels ont été l’enfant pauvre du milieu de l’éducation, et pourtant ils font partie du mandat de l’école. On les oublie et surtout au secondaire parce que les élèves sont plus vieux, mais il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Tant et aussi longtemps qu’on ne mettra pas l’accent sur ces compétences, on continuera d’avoir des problèmes. »

On martèle depuis des années que les témoins de cas d’intimidation ont le devoir de les dénoncer, ajoute M. Jasmin. « Mais la Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif de l’Université Laval a révélé que 20 % des élèves du secondaire affirment ne pas connaître un adulte de confiance à l’école. En tant qu’adultes, nous avons un devoir de créer des liens avec les jeunes afin que ceux-ci aient confiance dans le milieu où ils évoluent. Quand on n’a pas confiance, il est très difficile de dénoncer. Plus on réussira à résoudre les problèmes d’intimidation d’un grand nombre de jeunes, plus ceux-ci se sentiront en sécurité de dénoncer dans ce milieu », déclare-t-il.

La chaire de recherche a également montré qu’il y a eu de légères améliorations, mais beaucoup plus au primaire qu’au secondaire, fait aussi remarquer le président de la Fondation Jasmin Roy. « Il faut néanmoins retenir que ce n’est pas encore suffisant. Le cas de Simon nous démontre à quel point il faut faire plus », dit-il.

Interrogé au cours du congrès du Parti libéral du Québec qui avait lieu ce week-end, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Dufour, s’est dit ébranlé en tant que parent par « toute la souffrance que devait éprouver Simon Dufour avant de poser son geste irréparable ». Il a affirmé qu’il fallait « travailler avec les écoles afin de s’assurer que chacune d’elles mette en place un plan de lutte à l’intimidation et dispose de moyens pour y parvenir ». « De manière globale, je souhaite qu’on continue à accentuer nos actions en matière de lutte à l’intimidation. L’école est un milieu de vie qui doit être sain et sécuritaire pour que les enfants réalisent des réussites et non pas pour qu’ils se retrouvent en difficulté », a-t-il souligné.

Si vous ou un de vos proches êtes en détresse, vous pouvez appeler sans frais le 1 866 APPELLE (277-3553).