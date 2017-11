Un dernier déménagement pour le CHUM

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

La dernière étape du grand déménagement des trois hôpitaux montréalais vers le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a été réalisée dimanche avec le transfert des patients de l’hôpital Notre-Dame. Des dizaines de bénévoles et d’employés ont été mobilisés pour l’opération. Au total, 110 patients de l’hôpital Notre-Dame ont été transportés vers le CHUM, comme ce fut le cas ces dernières semaines pour les patients des hôpitaux Saint-Luc et Hôtel-Dieu. L’hôpital Notre-Dame a officiellement été cédé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. L’établissement se consacrera dorénavant aux soins intensifs, à la psychiatrie générale et à la médecine familiale. « C’est la fin d’une transformation qui se termine par une réorganisation pour répondre aux besoins de la population locale […] Notre-Dame devient donc un hôpital communautaire avec 250 lits […] », a souligné le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Le nouveau CHUM, d’une superficie de près de 300 000 mètres carrés, compte notamment 772 chambres individuelles, 39 salles d’opération et plus de 400 salles d’examen.