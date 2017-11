Quoi retenir de la fin de semaine?

5

Une victoire et une défaite

Le Canadien a mis fin samedi soir à une séquence de cinq défaites en battant les Sabres de Buffalo 3 à 0. Carey Price, dont le nom a été crié par la foule montréalaise à quelques reprises, a obtenu le 40e blanchissage de sa carrière. Jeff Petry, Alex Galchenyuk et Paul Byron ont marqué pour le Tricolore.

Les Mustangs de l’Université Western ont remporté la coupe Vanier samedi en défaisant le Rouge et Or de l’Université Laval 39 à 17. Il s’agissait d’un septième titre pour les Mustangs alors que le Rouge et Or domine toujours les universités canadiennes avec neuf coupes Vanier à son actif.