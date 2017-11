Tensions dans les rues de Québec

Devant la police de Québec, des manifestants ayant répondu à l'appel de groupes identitaires arboraient des drapeaux du Québec et des Patriotes. Certains s’étaient vêtus d’habits de camouflage de type militaire.

Une partie de la Colline parlementaire a été paralysée samedi en raison de la tenue simultanée de la manifestation de la Meute et d’autres groupes identitaires et d’une autre marche antiraciste organisée pour la dénoncer.

Vers 13 h 30, des sections importantes du boulevard Dufferin-Montmorency et du Boulevard René-Lévesque étaient toujours bloquées à la circulation, alors que les policiers finissaient de repousser les manifestants antiracistes vers les Plaines d’Abraham.

La Meute, Storm Alliance et des représentants de la milice III % s’étaient réunis à partir de 11 h au Parc de l’Amérique française avec l’intention de marcher jusqu’au Centre des Congrès où se tenait le Congrès du Parti libéral. Au moins 300 personnes avaient répondu à leur invitation Plusieurs arboraient des drapeaux du Québec et des Patriotes et plusieurs portaient des habits de camouflage de type militaire.

À l’origine, cette manifestation visait à dénoncer la tenue de la Commission sur le racisme systémique. Or en raison de son annulation par le gouvernement, le message était plus large. Se défendant d’être racistes, les participants plaidaient pour « la neutralité religieuse ». « Ta religion, tu la fais dans le privé, dans ton salon », a fait valoir Stéphane Roch, l’un des membres du Conseil de la Meute. Du côté de Storm Alliance, on disait vouloir défendre la Charte des libertés mais aussi la cause de Sébastien Cormier, un Québécois dont l’épouse d’origine malgache n’arrive pas à immigrer au Québec.

Pendant ce temps, des groupes se disant « antifascistes » ou antiracistes avaient convergé devant le Parlement au Parc de l’Esplanade. Parmi ces derniers, on retrouvait le chanteur de Québec Webster accompagné de ses parents. « Je voulais montrer mon désaccord envers le discours identitaire de La Meute », a-t-il dit. « Pour moi c’est une vision passéiste de l’identité québécoise. » Moins imposante, cette seconde manifestation comptait des familles avec enfants, des musiciens et un groupe de manifestants masqués et vêtus de noirs.

Imposant dispositif policier

Au Congrès libéral, les représentants du gouvernement libéral tempéraient les inquiétudes sur les tensions identitaires qui s’affichaient à l’extérieur. Le ministre de l’Éducation Sébastien a soutenu que les gens qui adhèrent à des groupes comme La Meute étaient « beaucoup moins nombreux » que ce qu’on pouvait croire. « Moi, je suis un petit gars de Trois-Rivières […] dans un quartier ouvrier qui était bien traditionnel comme on voit d’autres au Québec et je suis allé dernièrement, il y a des classes d’accueil […] des gens de toutes les cultures et les nations. Il y a là un milieu de vie extraordinaire. C’est comme ça que les choses vont changer au Québec », a-t-il ajouté.

D’un côté comme de l’autre, un imposant dispositif policier avait été déployé et des dizaines d’agents antiémeute encerclaient les deux rassemblements avant même le début de la marche. Toute la matinée, un hélicoptère survolait la zone tandis que des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec encerclaient le Centre des Congrès.

Alors que les policiers commençaient à repousser le second groupe loin du boulevard René-Lévesque, un troisième groupe de radicaux ultranationalistes du groupuscule Atalante Québec est monté sur les fortifications en scandant « le Québec aux Québécois ».

Une fois dans la rue, on les a entendus scander des slogans comme « On est chez nous » ou encore « Fils de putes, anti-fa », en référence aux groupes antifascistes.

Pendant ce temps, les policiers ont refoulé ces derniers vers le parc de l’Esplanade, faisant parfois usage de poivre de Cayenne.

Des contre-manifestants ont répliqué en lançant des balles de neige vers les policiers. Sur son compte Twitter, le SPVQ a fait état d’une vingtaine d’arrestations.

#Manifestation #manifencours Bâton téléscopique, lance-pierre avec billes de métal ainsi que bouteilles de plastique contenant du liquide inconnu sont les armes saisies sur les 21 individus arrêtés — SPVQ_police (@SPVQ_police) 25 novembre 2017

Alors que les choses se calmaient, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux a fait valoir que « tout était sous contrôle » et que les forces policières « étaient bien préparées ». « S’il y a eu des arrestations, c’est qu’il y a des gens qui n’ont pas manifesté pacifiquement », a-t-il dit.



Avec Marie-Michèle Sioui et La Presse canadienne