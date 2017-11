Laisser la liberté de parole aux jeunes

Il aurait été plus “politiquement correct” que la composition de la mosaïque soit plus diversifiée, mais Télé-Québec aurait alors failli à son engagement de laisser la pleine liberté de parole aux jeunes, estime l'auteur.

À la suite de la parution dans ces pages d’une chronique de Fabrice Vil se désolant du manque de diversité dans la mosaïque des personnes inspirantes de MAMMOUTH 2017 (« Mammouth pour les blancs », 24 novembre 2017), il me paraît essentiel non seulement de rétablir les faits, mais aussi de clarifier l’intention et de mettre en valeur ce grand projet.

Quiconque connaît Télé-Québec sait à quel point la chaîne a la jeunesse (nos adultes de demain) à coeur. Il faut savoir que plus de 40 % de la grille du diffuseur présente des émissions de qualité expressément réfléchies et conçues pour les jeunes. Dans ce même ordre d’idées, nous avons souhaité aller encore plus loin en offrant aux jeunes de s’exprimer à propos de ce qui les inspire, les fait grandir, les pousse à aller toujours plus loin. Ainsi est né le grand projet MAMMOUTH, dont l’objectif principal est justement de donner la parole aux jeunes du Québec.

À la fin de l’été dernier, Télé-Québec a fait appel aux jeunes de partout au Québec pour qu’ils soulignent des actions inspirantes. Qu’elles aient été posées par des jeunes ou des adultes ; par des hommes ou des femmes ; dans une région du Québec ou à l’autre bout du monde ; par des gens issus de minorités visibles ou des gens d’origine québécoise ; toutes les actions proposées ont été accueillies, pourvu qu’elles aient été posées au Québec dans les douze derniers mois ou par des gens qui vivent au Québec.

En octobre, dix jeunes provenant de différentes régions du Québec ont délibéré pendant deux journées entières pour déterminer les 20 gestes qui les ont le plus marqués au cours des douze derniers mois. Pour arriver à bien cibler ces 20 actions, les membres de ce jury ont dû s’informer, discuter, s’ouvrir à la diversité d’opinions, faire des choix parfois déchirants… et ils l’ont fait avec la plus grande ouverture et le plus grand sérieux.

Nous y avons entendu des jeunes allumés, respectueux des pensées des autres, heureux de participer à ce processus et fiers de se faire la voix de leurs collègues de classe et de leurs amis.

La parole a été totalement donnée aux jeunes, et Télé-Québec n’a jamais souhaité diriger leurs choix, pas même un peu. Cet aspect était non négociable : on souhaitait les entendre, eux. Et nous en sommes très fiers !

Ainsi est née la mosaïque MAMMOUTH 2017, dévoilée à la population québécoise le 16 novembre dernier.

De tout ce qui pourra être dit de cette mosaïque de gestes inspirants, l’aspect le plus important est qu’elle respecte d’un bout à l’autre le choix des jeunes. Entre adultes, trop rarement laissons-nous nos adolescents s’exprimer, nous faire savoir ce qui les allume, ce qui les touche, ce qu’ils visent ou même ce qu’ils souhaiteraient devenir, au plus profond d’eux-mêmes.

La mosaïque MAMMOUTH 2017 présente des gens qui aident leur prochain ; qui se tiennent debout ; qui s’affirment dans leur différence ; qui revendiquent leurs droits ; qui voient grand et foncent ; qui n’ont pas peur de déranger pour que la société aille de l’avant…

Maintenant, ce que je souhaite sincèrement, c’est que MAMMOUTH 2017 nous ouvre les yeux sur les aspirations positives de nos adultes de demain et qu’elle invite à la discussion respectueuse en famille ou entre amis. Bien sûr, il aurait été plus « politiquement correct » que la composition de la mosaïque soit plus diversifiée, mais Télé-Québec aurait alors failli à son engagement de laisser la pleine liberté de parole aux jeunes. Nous souhaitons vivement que la grande célébration MAMMOUTH 2017 inspire les jeunes de toutes les communautés à se joindre à ce mouvement collectif.

Pour l’instant, je vous invite à découvrir les gens exceptionnels, choisis par nos jeunes, qui composent la mosaïque MAMMOUTH 2017.