Quoi surveiller aujourd'hui?

Vendredi noir débordant

Les géants du commerce rivalisent depuis quelques heures pour doper l’achat de leurs produits et «bébelles» lors du Vendredi noir, choses qui seront pour la plupart offertes à la Noël. Le commerce en ligne amplifie l’effet du «Black Friday», placé au lendemain de «Thanskgiving».

En fait, la braderie a de plus en plus tendance à déborder en amont et en aval de cette journée de suremplettes. Le géant chinois Alibaba a organisé un blitz le week-end dernier dans la foulée du «jour des célibataires», désigné ainsi en raison des quatre chiffres 1 de la date du 11 du 11. Cette seule frénésie de dépenses débridées a généré environ 32 milliards de commandes sur sa plateforme en 24 heures, un record mondial.