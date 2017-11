La francisation rate sa cible, dit le rapport de la vérificatrice générale

Selon les plus récents indicateurs du MIDI, à peine 30,9 % des quelque 50 000 immigrants ne parlant pas français des cohortes 2010, 2011, 2012 et 2013 avaient participé à des cours de francisation.

Le programme de francisation au Québec rate sa cible. Moins du tiers des immigrants qui ne parlent pas français ont suivi des cours de langue et aucun suivi n’a été fait auprès de ceux qui n’en ont pas fait ou qui ont abandonné les cours afin de les raccrocher, révèle le rapport de la vérificatrice générale rendu public jeudi.

Plutôt accablant pour le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), l’audit pointe le manque d’harmonisation entre les ministères qui offrent des cours et les iniquités dans l’aide financière accordée aux immigrants en francisation. Ces deux problèmes devaient pourtant être réglés, selon ce qu’avait promis le gouvernement libéral dans son dernier budget en mars.

Selon les plus récents indicateurs du MIDI, qui comptabilisent le nombre d’immigrants en francisation, à peine 30,9 % des quelque 50 000 immigrants (16 ans et plus) ne parlant pas français des cohortes 2010, 2011, 2012 et 2013 avaient participé à des cours de francisation. Or, « le MIDI n’effectue aucun suivi individuel des personnes immigrantes qui ont déclaré ne pas connaître le français et qui n’ont pas participé à des cours du ministère. De plus, plusieurs personnes immigrantes se désistent des cours de français du MIDI », souligne la vérificatrice générale dans son rapport.

L’absence de concertation entre les ministères qui offrent des cours de français, soit le MIDI, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MEES), le ministère de l’Éducation (par ses commissions scolaires) empêche de bien répondre aux besoins de la clientèle et cause des iniquités, soutient-elle. Dans le dernier budget, le MIDI prévoyait des fonds pour mettre sur pied un guichet unique et harmoniser l’aide financière.

En effet, un immigrant qui suit des cours de français à temps plein grâce au programme du MIDI obtient une allocation de 140 $ par semaine, et reçoit jusqu’à 190 $ par semaine s’il se présente à un bureau d’Emploi-Québec. Il ne reçoit rien s’il suit ses cours dans une commission scolaire, alors que beaucoup d’immigrants choisissent pourtant cette option, par choix ou en raison du manque de disponibilité des cours offerts par le MIDI, souligne le rapport.

D’autres détails suivront.