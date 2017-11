3

Dans le rétroviseur: des réverbères

C’est un 23 novembre, en 1837, que l’éclairage au gaz a été inauguré à Montréal, les réverbères devenant soudain un peu plus utiles à l’orientation des passants la nuit. Deux ans plus tôt, on avait observé l’apparition de réverbères alimentés à l’huile de… baleine. Chose à ne plus faire en 2017, on précise.

Mais le 23 novembre 1837 est aussi associé à la Bataille de Saint-Denis, où les patriotes ont défait les troupes anglaises (avec l’appui de plusieurs députés).