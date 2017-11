Voilà la seule fête originale que nous nous sommes donnée, tout à fait indépendante de quelque pays ou de quelque institution que ce soit. La convention voulait qu’elle ouvre l’hiver. Et on espérait de la neige pour y étendre la tire à la mélasse, comme à l’autre bout on étendrait de la tire d’érable qui fermerait l’hiver. Le souper en était un de fête, suivi de chants et de danses. Vive la Sainte-Catherine !