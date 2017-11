Antiracisme et exclusion

Tu es pure laine, sans le moindre soupçon de gris, de vert ou de carreauté. Tu ne te retrouves pas nécessairement dans l’illégalité, mais tu risques fort d’être minoritaire dans ce milieu antiraciste voué, comme on le sait, à la concorde, à la bonne entente sur l’île de Montréal et dans tout le Québec. C’est bien normal que tu y sois minoritaire ; d’une part, ce sont le plus souvent les non-blancs qui souffrent de discrimination, d’autre part — c’est bien connu —, ce ne sont que les Blancs qui sont racistes.

Tu es francophone. Ton statut de minoritaire risque fort d’être accentué dans ce même milieu. Tu as vu récemment les nombreuses pancartes arborant surtout des messages en anglais, certains en bilingue, quelques-uns dans la langue officielle du Québec. Tu auras sans doute compris que, dans ce milieu ouvert à tout le monde, la concorde doit régner et exige parfois des compromis. Et puis, who cares pour la langue de Molière ?

Comble de malheur pour toi, tu partages cette illusion de voir le Québec devenir un pays. Tu es un indépendantiste. Que fais-tu donc parmi ces citoyennes et citoyens d’un Canada postnational cher à Justin, roi de la diversité et de toutes les différences ? Ce n’est quand même pas de leur faute si, au moins pour le moment, ils et elles doivent évoluer dans cette partie du territoire canadien qu’on appelle le Québec.

Enfin, tu as l’audace de prier pour que le Québec devienne officiellement un pays laïque ; tu travailles même à faire advenir une laïcité sans qualificatif. Comment peux-tu penser avoir une place dans des groupes engagés en faveur de toutes les libertés religieuses et fermement antiracistes ? Arrière, méchant laïc ! Tu risques même de devenir l’ennemi à abattre. Symboliquement seulement, parce que le milieu antiraciste est non violent. On n’y fait que travailler à l’avènement d’un avenir meilleur, à l’avènement d’un multiculturalisme respectueux, lui, et lui seul, des expressions culturelles et religieuses de chacune et de chacun, en tout temps et en tous lieux. Et l’interculturalisme, c’est quoi ?