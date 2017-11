Charlie Rose congédié

Le réseau américain CBS News a finalement congédié l’animateur Charlie Rose, mardi, moins de 24 heures après avoir annoncé sa suspension. Plusieurs anciennes collègues l’ont accusé d’inconduite sexuelle. Quant à PBS, qui diffusait son émission de longues entrevues, le réseau a annoncé qu’il rompait ses liens avec l’animateur de 75 ans. Le président de CBS News, David Rhodes, a affirmé qu’il n’y avait rien de plus important que d’avoir un milieu de travail sécuritaire et professionnel. Jusqu’à maintenant, il n’y a eu aucune accusation contre Charlie Rose de la part de gens travaillant chez CBS News, où il coanimait CBS This Morning en plus de contribuer à 60 Minutes.