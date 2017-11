Où iront les Haïtiens privés de permis temporaire par Trump?

La décision du gouvernement Trump de mettre fin au permis de séjour temporaire des Haïtiens a eu un impact immédiat sur la diaspora installée aux États-Unis. Mais il est encore trop tôt pour prédire s’il y aura un flot de migrants comme ce fut le cas cet été au Québec, croient des élus et des membres de la communauté.

« On ne peut pas spéculer là-dessus, on ne le sait pas », a dit au Devoir le député de Bourassa Emmanuel Dubourg depuis New York, où il était en visite mardi. « Quand les gens sont dans une telle situation de désespoir, je ne sais pas s’ils vont se dire “premiers arrivés, premiers servis” et se dépêcher de traverser la frontière. »

Il confirme que les Haïtiens sont « inquiets ». « Dès que vous arrivez à l’aéroport, dans les restaurants, vous voyez tout de suite à la télévision les reportages sur le sujet. Les gens en parlent et sont inquiets. »

Lundi, le gouvernement Trump a en effet mis fin à un programme temporaire de résidence qui permettait à quelque 60 000 Haïtiens de demeurer aux États-Unis après le séisme dévastateur qui a ravagé Haïti en 2010.

60 000 Haïtiens avaient la permission, grâce à un programme temporaire, de demeurer aux États-Unis après le séisme dévastateur qui a ravagé Haïti en 2010.

Les personnes bénéficiant de ce statut temporaire auront 18 mois, soit jusqu’au 22 juillet 2019, pour s’en aller, selon ce qu’a annoncé le département américain de la Sécurité intérieure.

Environ le même nombre de Honduriens n’auront plus ce statut temporaire à l’été 2018, et ce sera la même chose pour environ 5000 Nicaraguayens. Une décision concernant 200 000 Salvadoriens est attendue en janvier 2018.



Arrivées « progressives »

L’impact de cette décision pourrait avoir pour effet d’accroître les demandes d’asile au Canada, mais Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d’Haïti, a bon espoir que la communauté haïtienne aux États-Unis — répartie entre New York et Miami — « trouvera des solutions ».

« Il n’y a pas d’urgence, ils ont 18 mois pour réfléchir et voir quelle est la meilleure chose à faire », a-t-elle indiqué. Les arrivées seront « progressives », et elle ne croit pas à un « goulot d’étranglement. »

Elle ne croit pas que le scénario de l’été se répétera, surtout pas avec la saison froide qui s’amorce. « Les personnes qui voulaient venir rapidement l’ont fait et les autres vont laisser passer l’hiver. »

Au printemps dernier, la rumeur voulant que le président Trump annule ce programme avait provoqué une augmentation importante du nombre de demandeurs d’asile, surtout Haïtiens d’origine, au Québec.

Au plus fort de la vague, jusqu’à 5500 personnes par mois (août) traversaient la frontière de manière irrégulière près de Lacolle, pour un total de 15 000 personnes interceptées de janvier à octobre, selon les plus récents chiffres de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Les deux derniers mois ont connu une baisse — 1720 en septembre et 1755 en octobre —, mais malgré tout, c’est beaucoup plus que les quelque 500 demandeurs d’asile qui entraient irrégulièrement au Québec dans les premiers mois de l’année.



Ottawa se dit prêt

Après l’expérience de cet été, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, assure que tout est mis en place pour faire face à un afflux de migrants, mais refuse aussi de spéculer sur le nombre de personnes à accueillir.

« On ne veut pas bâtir toutes sortes d’installations et les mettre en place sans savoir si le chiffre va augmenter parce qu’après tout […] on est en train d’essayer de sensibiliser les diasporas aux États-Unis. Ce qui est important, c’est d’avoir la capacité de réagir rapidement », a-t-il dit.

Formé ad hoc cet été pour gérer l’afflux massif de migrants irréguliers, le Groupe de travail intergouvernemental se réunira jeudi.