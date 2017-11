Le directeur artistique de Disney suspendu pour comportements inappropriés

Los Angeles — Le célèbre directeur artistique de Disney, John Lasseter, le plus grand nom de l’animation américaine actuelle, a annoncé mardi qu’il prendrait un congé de six mois après des comportements inappropriés, tels que des « étreintes non consenties », envers des employés de l’entreprise.



Dans un communiqué interne, envoyé par Disney à l’AFP, le réalisateur de Toy Story (1995) et de Cars (2006) a présenté ses excuses à « quiconque a déjà reçu une étreinte non consentie ou tout autre geste qui a franchi les limites, sous quelque forme que ce soit » de sa part.



John Lasseter a reconnu « avoir échoué » à insuffler une culture « de la confiance et du respect » dans ses studios. « J’ai récemment eu beaucoup de conversations difficiles qui ont été très douloureuses pour moi. Ce n’est jamais aisé de faire face à ses faux pas, mais c’est la seule manière d’apprendre », a-t-il déclaré.



Le réalisateur multi-oscarisé a notamment permis à Pixar de passer de branche du service de graphisme de Lucasfilm à l’un des studios d’animation les plus célèbres au monde.



Toy Story était par exemple le premier long-métrage animé par ordinateur, une technique devenue la norme par la suite. Depuis sa sortie, le studio Pixar a remporté treize Oscar et est devenue une filiale du groupe Walt Disney.