Du flou au Zimbabwe

Les yeux de la communauté internationale demeureront rivés sur le Zimbabwe aujourd’hui, où tout indique que le règne du président Robert Mugabe s'achève. Sauf que la crise qui secoue le pays demeure entourée d’un gros nuage de confusion.



Hier, le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde a prononcé un discours marqué surtout par ce qu’il n’a pas dit – pas un mot sur une démission possible. La direction de son parti l’avait plus tôt démis de ses fonctions de président de la formation, tout en lui enjoignant de céder le pouvoir d’ici lundi.