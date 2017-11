Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Bras de fer au Zimbabwe

De plus en plus de voix exigent le départ de Robert Mugabe, président du Zimbabwe et plus vieux leader du continent africain. Après d'anciens combattants et l’opposition politique, divers groupes de la société civile appellent aujourd’hui à manifester pour obtenir le départ du dictateur.

Le bras de fer se prolonge depuis plusieurs jours entre l’armée qui contrôle le pays et le chef d’État de 93 ans. Il refuse de quitter le pays après quarante ans de contrôle dictatorial.