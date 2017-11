Des bancs d'école au banc des accusés, le masculin destitué

« Le masculin l’emporte sur le féminin. » Un souvenir émerge d’une cour de récréation oubliée. Entre le bruit des clôtures et celui des ballons de caoutchouc, Thomas raille cette fameuse phrase à Camille, sa camarade de classe. Le masculin « l’emporte » même dans la langue. N’est-ce pas une autre preuve que les gars sont meilleurs que les filles ? On a enseigné à Thomas que la règle est naturelle, immuable, comme sa force lorsqu’il ne lance pas son ballon « comme une fille ».

Pourtant, si l’on avait fait lire à Thomas quelques auteurs classiques comme Racine ou Boileau, il se serait vite rendu compte que la prédominance du masculin est récente dans l’histoire de notre langue. Elle a été mise en place par des auteurs et des grammairiens du XVIIe siècle qui jugeaient important d’asseoir dans la langue la « noblesse » du masculin (Vaugelas, 1647) afin de témoigner « de la supériorité du mâle sur la femelle » (Beauzée, 1767). Voilà un projet aussi politique que misogyne.

Cette semaine, des enseignants et enseignantes français ont publié un manifeste pour débarrasser notre langue de cet héritage sexiste. Ils et elles prônent notamment un retour à l’ancien accord de proximité, qui commande l’accord de l’adjectif avec le genre du nom le plus proche. Il nous aurait fallu écrire « des enseignants et des enseignantes françaises ». La phrase aurait-elle pour autant été illisible ?

Nous saluons cette initiative : peu de personnes sont mieux placées que les professeures pour normaliser la féminisation et débarrasser la langue de son vernis sexiste. Ce n’est d’ailleurs qu’avec la venue de l’instruction publique obligatoire que la suprématie du masculin s’est généralisée. Nous l’avons constaté au fil de nos ateliers de rédaction non sexiste : les jeunes sont prêtes à renouveler la langue. Une seule crainte demeure, celle d’être pénalisées en classe pour avoir remis un travail féminisé.

L’engagement de plus de 300 enseignantes et enseignants à non seulement tolérer, mais aussi à promouvoir la grammaire non sexiste est porteur d’espoir, surtout dans un pays où l’Académie française voit l’égalité linguistique comme un « péril mortel ». Nous sommes en 2017. Pendant combien de temps faudrait-il encore punir la féminisation des textes sous le couvert de l’objectivité grammaticale ?

Mauvaise foi

Si la féminisation est plus répandue au Québec, elle est encore loin de faire consensus. Dans Le Devoir du 10 novembre, le chroniqueur Christian Rioux accuse les partisanes et partisans de l’écriture inclusive d’être des « nouveaux utopistes » proposant une nouvelle grammaire impossible à enseigner (« Jeu de genres »). Il allègue, comme on l’entend souvent, qu’il n’y a pas d’équivalence entre le genre grammatical et le genre des personnes, puisqu’une femme peut être un assassin et un homme une personne.

Ces exemples sont peu convaincants. Le premier est une erreur, selon l’Office québécois de la langue française — le féminin d’assassin est assassine. Comme pour mère, soeur, employée ou directrice, le genre grammatical correspond bel et bien au genre de la personne désignée — on ne dira pas la chroniqueuse Christian Rioux. Quant au deuxième exemple, M. Rioux serait sans doute désolé d’apprendre que désigner un homme comme une personne relève de la rédaction épicène… une forme de rédaction inclusive !

M. Rioux nous assure que le masculin générique n’a rien d’un complot, alors que l’histoire, qu’il nous accuse de désavouer, révèle le contraire. Par contraste, la rédaction inclusive serait un stratagème honteux menaçant l’histoire, la langue, l’éducation et toute la société ! Plutôt que d’en faire un épouvantail, il serait plus constructif de tâcher de comprendre ce qu’est réellement l’écriture inclusive : une diversité de stratégies pour révéler la présence et l’existence des femmes. « Les professeures et professeurs », « le corps enseignant » et « les professeur-es » ne sont que quelques-unes des options qui s’offrent à celles et ceux qui trouvent injuste de ne considérer, toujours, que le traditionnel « les professeurs ». Il est difficile de voir comment ces formulations pourraient être perçues comme impossibles à comprendre, à enseigner ou à prononcer, à moins de faire preuve d’une bonne dose de mauvaise foi.

Il va sans dire que le sexisme existe dans des pays où la langue n’est pas genrée. Sans surprise, des millénaires d’histoire patriarcale ont donné lieu à plus d’une forme de sexisme dans nos sociétés. Où cette logique nous mène-t-elle ? Certainement pas à conclure que nous devons perpétuer le sexisme linguistique simplement parce que d’autres formes de sexisme existent !

L’écriture inclusive est l’un des nombreux outils à notre disposition pour fragiliser le patriarcat. Pourquoi ne pas apprendre à nous en servir dès l’enfance ? Pourquoi ne pas affirmer nous aussi notre engagement envers l’égalité ? Pourquoi ne pas permettre à Camille de répondre à Thomas : « Plus maintenant, plus jamais » ?