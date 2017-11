Quoi surveiller aujourd'hui?

3

In memoriam

Il y a très exactement un siècle, ce 17 novembre, disparaissait le sculpteur Auguste Rodin à Meudon, un des artistes modernes encore les plus adulés dans le monde. Comme la Première Guerre mondiale continuait ses destructions massives, seul un petit cercle d’intimes assista à la mise au caveau du corps dans le jardin de sa villa des Brillants.

L’année Rodin s’achève après une trentaine d’expositions organisées en France et dans le monde. Elles ont rassemblé plus d’un million de visiteurs. L’accès est gratuit aujourd’hui et tout le week-end au Musée Rodin de Paris (ci-dessus, dont les jardins abritent Le penseur) comme à la villa de Meudon.