Comment arriver avec 628$ par mois?

Comment, avec plus ou moins 628 $ par mois, une personne a-t-elle les moyens de travailler ? Je veux dire un emploi décent autre qu’en vendant des beignes ou des burgers dans des conditions médiocres ! ?

Est-ce possible dans le réel, sur le plancher des vaches, de se sortir de la pauvreté quand une personne ne peut ni manger, ni se transporter, ni s’habiller ? Décemment ? Suffisamment ? Ça prend plus qu’un minimum pour être physiquement capable de travailler et de vivre.

J’aimerais que ces comités d’experts nous expliquent comment eux, ils s’intégreraient avec 628 $ par mois. Répondez s’il vous plaît, et cessez cette hypocrisie d’aider les pauvres en les laissant dans le fond du baril. Essayez donc pour voir. Est-ce qu’on n’a jamais aidé les pauvres pour vrai ? Ça fait 35 ans qu’il y a de l’itinérance intergénérationnelle à Montréal. Comment se fait-il que le problème ne soit pas réglé en 2017 ?

Réponse : parce qu’on ne veut pas le régler vraiment, on l’accepte comme une fatalité. On préfère financer les riches. Personne n’est responsable.