Dans le rétroviseur : la CAQ

Appelons ça la journée François Legault : le 14 novembre 2011, il confirmait que le groupe de réflexion Coalition pour l’avenir du Québec devenait un parti politique et s’appellerait dorénavant Coalition avenir Québec – CAQ pour les intimes. Six ans plus tard (et après quelques péripéties), sa formation trône en tête des sondages.

Mais ce n’est pas le seul anniversaire que célèbre aujourd’hui M. Legault. Il y a 30 ans tout juste, le premier vol d’Air Transat – compagnie dont il est le cofondateur et qui lui a assuré une indépendance financière – décollait de Mirabel vers Acapulco.