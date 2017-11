Le suicide du pédiatre Alain Sirard confirmé par le coroner

Le pédiatre Alain Sirard, qui avait fait l’objet de mesures disciplinaires après avoir soupçonné erronément des parents d’avoir battu leur enfant, s’est suicidé le 6 décembre 2016, confirme le Bureau du coroner du Québec.

« M. Alain Sirard est décédé d’un choc hémorragique consécutivement à des plaies auto-infligées avec une arme blanche. Il s’agit d’un suicide », atteste la coroner Stéphanie Gamache dans son rapport rendu public vendredi.

Elle mentionne que M. Sirard « ne consommait aucun médicament antidépresseur alors qu’un traitement médicamenteux aurait possiblement pu l’aider à surmonter ses nombreuses épreuves ».

« Dans son rapport, le coroner insiste sur le fait que le suicide et les tentatives de suicide constituent un important problème de santé publique. Dans ce contexte, le CHU Sainte-Justine a rappelé à l’ensemble de son personnel et ses médecins, via un communiqué interne, qu’en cas de difficultés ou de détresse, des ressources sont mises à leur disposition », a réagi vendredi le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine par voie de communiqué.

À partir de 2013, le Dr Sirard a fait l’objet d’enquêtes du Collège des médecins et de l’hôpital Sainte-Justine à la suite de plaintes déposées par des parents ayant été injustement accusés d’avoir maltraité leur enfant par ce médecin.



Les critiques que ces parents formulaient à l’égard du Dr Sirard avaient été médiatisées par La Presse et Radio-Canada, dont les reportages relataient le cauchemar vécu par des parents que le Dr Sirard croyait coupables de maltraitance envers leur enfant en raison de la présence de fractures inexpliquées. Dans certains cas, la Direction de la protection de la jeunesse avait même interdit la garde de leur enfant à des parents.



Les suites de ces reportages ainsi que les enquêtes qui ont été ouvertes concernant son travail ont « apporté un stress psychologique considérable à M. Simard et sa pratique quotidienne de la médecine en [a été] grandement affectée ».



Le Dr Sirard était médecin spécialiste en maltraitance et il travaillait en pédiatrie sociojuridique au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine depuis 17 ans. Il avait pour mandat de dépister les victimes de sévices physiques et sexuels.

