Maire? Plutôt mairesse!

Je réagis à la lettre d’Armande Saint-Jean du 9 novembre intitulée « Mairesse ? Plutôt maire ! », dans laquelle elle demande à remplacer le terme « mairesse » par « maire ». Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française privilégie pourtant « mairesse » […].

C’est une maladie au Québec. On remplace de très vieux mots comme « poétesse », « doctoresse », « chasseresse », « Suissesse » ou encore « maîtresse » (enseignante à l’école primaire) par « poète », « docteure », « chasseuse » et « institutrice ». Dans le Multidictionnaire de la langue française, on peut lire la note sémantique suivante sous « poétesse » (un mot créé au XVIe siècle) : « Ce nom peut avoir une connotation péjorative, un sens restrictif. On emploie plutôt le nom poète ».

Mais dans Le Petit Larousse illustré 2018, rien de tel, sinon la définition attendue : « Écrivaine qui pratique la poésie. » Si un mot féminin renferme une connotation péjorative, c’est contre la connotation qu’il faut lutter, pas contre le mot, pardi !

Pendant que des mots féminins existant depuis longtemps disparaissent du vocabulaire courant, d’autres mots sont féminisés, de manière parfois très contestable. C’est à y perdre son latin. Mme Valérie Plante, de grâce, continuez à vous faire appeler « mairesse ».