Il faut se souvenir du coquelicot blanc

À part les élus de Québec solidaire, pourquoi ne voit-on pratiquement jamais de politiciens arborant le coquelicot blanc en mémoire des victimes militaires mais aussi civiles des guerres ?

D’une part, le coquelicot blanc témoignerait de la sensibilité de nos élus à l’égard des victimes civiles, ces êtres humains qu’on qualifie, irrespectueusement, de « dommages collatéraux ». D’autre part, si nos représentants portaient le coquelicot blanc, cela inciterait peut-être la population à s’intéresser davantage aux victimes innocentes, celles qui ne manient souvent aucune arme. Cela leur ferait aussi réaliser qu’après 1945, les conflits ont continué d’embraser la planète.

Ne trouvez-vous pas qu’en ce moment, il y ait lieu de s’inquiéter en raison des tensions qui existent entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Au moins, quelques organismes ne lâchent pas prise et luttent avec vigueur pour l’abolition des armes nucléaires. Les membres de l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) méritent amplement leur prix Nobel de la paix.

En terminant, Justin Trudeau, Philippe Couillard et Valérie Plante ont entre leurs mains un véritable coquelicot blanc. Je le sais, c’est moi qui leur ai fait parvenir…