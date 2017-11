À vos tuques et foulards, citoyens!

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’hiver a pointé le bout de son nez plus tôt que prévu cette année. Vendredi, les Québécois ont dû composer à leur réveil avec le froid et quelques flocons de neige — voire plusieurs centimètres, dans certaines régions. La température a fortement chuté dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’ensemble du territoire, avoisinant les ?7 degrés Celsius à Montréal et à Québec. Une situation « exceptionnelle » pour un début de mois de novembre, d’après Environnement Canada. Les normales saisonnières sont habituellement de 4 degrés Celsius.