Un cigarettier demande les mêmes règles que celles du cannabis

Imperial Tobacco demande aux gouvernements une réglementation cohérente des industries du tabac et de la marijuana, notamment en ce qui a trait aux taxes et aux emballages. Le président et chef de la direction du fabricant de cigarettes, Jorge Araya, a soutenu que, comme le gouvernement du Canada a déjà affirmé que les futures taxes sur le cannabis devraient être gardées relativement basses, afin de ne pas encourager la vente de cannabis par le crime organisé ou sur le marché noir, il devrait logiquement en être de même pour les cigarettes. À Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a rappelé que ce n’est pas le Québec ni une autre province qui ont décidé de légaliser le cannabis le 1er juillet prochain, mais bien le gouvernement fédéral qui l’impose aux provinces — avec les conséquences qui s’ensuivent en matière de santé publique notamment.