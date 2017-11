Pour mieux communiquer, mesdames, dévoilez-vous

Vivre en société, c’est naturellement échanger avec autrui. Le langage est certes le premier moyen, mais pas le seul. Les interlocuteurs réagissent inconsciemment aux messages non verbaux. Parfois même, lorsqu’on ne peut se prononcer verbalement, notre message non verbal s’exprime clairement. Le meilleur exemple du non verbal est Michelle Obama ; elle est si authentique qu’elle ne peut rien cacher (voir les photos d’elle en visite en Arabie saoudite).

Les femmes voilées intégralement se privent de ce moyen de communication non verbal pour accroître la qualité de l’échange entre elles et avec la grande majorité de la société québécoise. Elles privent aussi l’interlocuteur dévoilé de la possibilité de mieux interpréter leurs dires.

Elles affirment que la nouvelle loi « porte gravement atteinte à la liberté de religion ». Moi, j’affirme que le port du voile intégral nuit substantiellement à la qualité de la communication entre moi et elles en négligeant le non verbal. Le b.a.-ba pour vivre en société, n’est-ce pas la communication sous toutes ses formes ?