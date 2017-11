4

Leonard Cohen en façades

La semaine Cohen se poursuit. Un an jour pour jour après le décès de l’interprète de Suzanne, les façades de deux édifices montréalais seront à compter d'aujourd’hui la toile de fond de deux oeuvres hommages.

La première, une murale sobre et élégante, à l’image de l'artiste, sera inaugurée au centre-ville de Montréal. L’oeuvre est signée El Mac et Gene Pendon. Une fois la nuit tombée, les mots du célèbre poète montréalais s’illumineront sur la façade du Silo no 5, dans le Vieux-Port, dans le cadre de l’oeuvre For Leonard Cohen, de Jenny Holzer.