La politique et la barbarie

Il y a environ 2450 ans, l’autorité d’Athènes condamnait Socrate à se suicider pour avoir corrompu la jeunesse. Par chance, nous avons évolué, et c’est très probablement à cause de ce Socrate, lequel nous a montré à douter de l’autorité.

Nous voici maintenant à l’orée d’un nouveau mandat de quatre ans pour nos élus municipaux. Devons-nous penser que nous n’avons plus rien à dire maintenant que cette période électorale est terminée ? « Grand Dieu, non », dirait Socrate ; tout commence !

La démocratie, ce n’est plus la barbarie d’antan, et nos élus seront polis et respectueux lors de notre participation aux séances publiques des conseils municipaux. C’est là que la démocratie, bien après la période électorale, doit se dire, se vivre et se faire. Ainsi se bâtissent nos cités, villes et villages.

Il ne faut pas craindre d’émettre ponctuellement notre opinion de citoyens critiques et engagés pour nous créer de saines cités, villes et villages ; derrière le financement des municipalités et leurs infrastructures vitales, il y a des citoyens « utilisateurs-payeurs » ! Osons voir régulièrement, occasionnellement, ce que nos élus mandatés font de nos deniers, car c’est nous qui accordons le titre d’« autorité responsable » à la bonne gestion de nos pécules durement gagnés.

Rappelons-nous qu’à Trois-Rivières, par exemple, ce sont les citoyens qui ont fait la laïcité des séances publiques du conseil municipal, qui ont gardé exempte de fluor l’eau potable et qui ont dirigé le conseil municipal vers l’adoption d’une résolution contre l’insensé projet Énergie Est. Après les élections, c’est la démocratie qui se vit.

Plus que jamais maintenant, la démocratie doit se faire au quotidien. Merci, Socrate, de nous avoir éveillés à notre responsabilité citoyenne, et félicitations aux élus.