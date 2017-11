1

La semaine Cohen

Il chantait « that’s no way to say goodbye » sur son premier album, paru en décembre 1967. Mais un an après le décès de Leonard Cohen, Montréal a bien trouvé quelques manières de lui dire adieu — et cela commence ce soir par un gros spectacle au Centre Bell.

Plusieurs vedettes sont à l’affiche (Sting, Elvis Costello, Lana Del Rey et Feist, notamment) de ce concert événement organisé par le fils de Leonard Cohen, Adam. Deux autres commémorations débuteront mardi (projection de textes au Silo no 5) et jeudi (exposition au Musée d’art contemporain de Montréal).