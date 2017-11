La pensée tranchée

Le supposé cartel du pain tranché défraie l’actualité. Que vaut un pain ? Pour tous ceux dont la huche n’est pas placée au chaud dans des paradis fiscaux, la question mérite encore et toujours d’être posée.

Ce n’est pas parce que la terre est mal labourée, qu’elle n’est pas binée ou ensemencée correctement ou que la maladie s’est emparée des cultures, mais dans notre civilisation du blé, le pain n’est même plus du pain. Cet aliment immémorial, celui qui a nourri l’humanité, le pain au levain, bien cuit et bien doré, est désormais considéré comme le luxe de gens fortunés. On l’a écarté en le rebaptisant « pain de campagne », « pain rustique », « pain artisanal », alors même qu’il n’est plus mangé dans sa rusticité ni à la campagne ni chez les artisans. Trop cher, le pain.

Cet aliment de base a été remplacé par de la glu, une éponge synthétique à peine cuite puis tranchée mécaniquement. Et la publicité s’est chargée d’imposer aux esprits que ce mastic indigeste était un aliment qui correspond désormais à la définition du mot « pain ».

Au fond, c’est un même type de détournement qui est en train de s’opérer avec la définition de l’éducation. Doit-on parler de cartel de l’ignorance ? Cette tendance s’illustre en tout cas à merveille avec cette histoire de la Commission scolaire de Laval : pour faire la promotion de son programme de formation professionnelle, elle s’est payé une publicité statuant que l’éducation pouvait désormais faire l’économie de l’apprentissage de la littérature, de la philosophie et de l’anglais. « Pas de temps à perdre », clame sa publicité : « Pas de philo, pas de littérature, ni d’anglais… Bref, juste ce qui te plaît ! »

Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est fendu la semaine dernière d’une lettre très polie adressée à cette commission scolaire. Sa lettre signale à raison que cette publicité insulte jusqu’aux fondements de la société. Dans le même sens, des internautes en ont rajouté.

Placée soudain sous le feu de tirs croisés, la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, s’est vue finalement semoncée par Sébastien Proulx, le ministre de l’Éducation. Le ministre Proulx a fait savoir que les affiches seraient retirées « dans les prochaines heures ». Ce qui, en clair, signifie qu’il avait exigé qu’elles le soient immédiatement.

Pensant sans doute tuer jusqu’aux germes de cette controverse, le ministre Proulx a ajouté ceci : « La formation professionnelle n’est pas un prix de consolation. C’est un choix. C’est un parcours de réussite de premier plan qui a sa place dans notre système d’éducation. Rien ne sert d’opposer les autres parcours scolaires pour intéresser les jeunes. »

On n’en voudra pas au ministre de ne pas avoir redit là ce qu’il affirmait pourtant en mai 2016. Ce n’était pas bien loin du message véhiculé par ces tristes affiches. Il disait alors ceci : « Tu peux aller à la formation professionnelle parce que, pour toutes sortes de raisons, ton potentiel ne t’amènera pas à faire de grandes études pour gagner un prix Nobel ou aller à l’enseignement supérieur. » En résumé, si tu n’as pas trop de génie, mon petit bêta, va-t’en de ce côté-là…

On a affirmé un peu vite que la Commission scolaire de Laval s’était excusée. En fait, elle a plaidé tout bonnement que le message s’était rendu aux mauvais destinataires, qu’il n’y a donc eu qu’un malentendu. Elle a dit ceci : « La Commission scolaire de Laval est navrée que certaines personnes se soient senties interpellées négativement par cette publicité. Certes, ces personnes ne faisaient pas partie du public visé par l’affiche. »

En clair, la commission scolaire ne juge pas douteux qu’on en vienne à mépriser l’enseignement de philosophie, de la littérature et des langues étrangères alors que ces disciplines sont fondamentales à l’élaboration d’une pensée critique autant qu’à la formation civique.

Voici en somme venu un temps où l’éducation est envisagée comme un simple sas pour accélérer la qualification de la main-d’oeuvre, au nom de l’économisme ambiant.

En 2014, le rapport Demers envisageait d’ailleurs cette direction comme un idéal pour la formation collégiale : les programmes devaient être revus en fonction des stricts besoins du marché de l’emploi. Une partie des collégiens, suggérait même le rapport, pourraient ne plus être soumis à l’épreuve ministérielle de français, pourtant la seule exigence nationale pour être diplômé. Après tout, qui peut encore croire que la capacité de lire, de comprendre et de communiquer convenablement se trouve au fondement de tout savoir ?

Pour mieux imposer cela aujourd’hui, on agite une suite de formules creuses, véritables chevaux de Troie mis au service de cette invasion. On parle donc de plus en plus de « briser le carcan », d’« évoluer pleinement », de « lever des obstacles », autant de formules bidon qui en appellent à un principe d’abdication envers une éducation digne de ce nom.