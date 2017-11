Quoi surveiller cette fin de semaine?

1

Aux urnes, citoyens!

Les élections municipales se déroulent dans plus de 1100 villes du Québec dimanche. Les prévisions annoncent du mauvais temps, un vote dans la flotte. Une bonne partie des villes québécoises ont déjà désigné leur futur représentant par acclamation. Le taux de participation au scrutin de ce palier gouvernemental de proximité dépasse rarement les 50%.

La bataille pour l’Hôtel de Ville de Montréal sera une des plus palpitantes à surveiller. Les deux aspirants les plus en vue, Denis Coderre et Valérie Plante, semblent au coude-à-coude.