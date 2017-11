Des excuses, mais pas celles demandées

Monsieur le Président,

Alors ? Satisfait des « explications » (ou « circonvolutions ») de monsieur le commissaire ? Moi, pas. Vous aviez demandé « qu’on accuse ou qu’on s’excuse ». On n’a fait ni l’un ni l’autre. Plutôt a-t-on cherché des excuses… N’est-ce pas ?

Ainsi, a-t-on l’impression de stagner interminablement devant un certain mépris, sinon un mépris certain de l’Assemblée nationale et de sa présidence, du premier ministre et de la population en général. À les écouter, ils n’auront jamais suffisamment de temps pour parvenir à scruter convenablement, en largeur, en longueur et en profondeur, « l’immensité » du matériel à décortiquer. En tout cas, sûrement pas cette année. Ni, tout probablement, laissent-ils entendre, l’année prochaine non plus…

Qu’en dire ? Que des promesses, des promesses, ce sont les politiques qui font ça ; pas des corps de police ou d’enquête. Enfin, assurent-ils en plus, « sur le plancher », tout va parfaitement. Sur le plancher, peut-être. Mais au-dessus, tout en haut ? Infiniment moins évident que ça va en cette aire. Ça n’en a vraiment pas l’air. On dirait en effet que ça va aussi bien à ce niveau qu’au SPVM. « Rassurant ! »…