Harcèlement et violence sexuelle: des incidents souvent non signalés

Ottawa — Les résultats des consultations publiques fédérales sur le harcèlement et la violence sexuelle en milieu de travail ne sont « pas très surprenants », mais ils réaffirment la nécessité d’agir pour enrayer ce fléau. C’est ce qu’a indiqué la ministre du Développement de la main-d’oeuvre et du Travail, Patty Hajdu, puis le premier ministre Justin Trudeau après elle, en réaction aux conclusions des consultations menées au cours des dernières semaines. L’exercice mené par Ottawa a permis de constater que le harcèlement et la violence sexuelle ne sont souvent pas signalés par crainte de représailles, et que les incidents signalés ne sont pas traités efficacement. Selon un sondage réalisé en ligne, environ 75 % des personnes interrogées qui ont subi du harcèlement ou de la violence ont pris des mesures pour tenter de régler le problème. Mais dans deux cas sur cinq, rien n’a été entrepris pour corriger la situation.Les résultats des consultations publiques menées par le fédéral qui ont été rendus publics jeudi par le bureau de la ministre s’appuient en grande partie sur un sondage réalisé en ligne du 14 février au 9 mars 2017. En tout, 1349 questionnaires ont été remplis, dont 1005 par des femmes.