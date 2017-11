Allégations contre Dustin Hoffman et Brett Ratner

Photo: Jamie McCarthy Agence France-Presse

New York — L’écrivaine Anna Graham Hunter soutient que Dustin Hoffman l’a touchée de façon inappropriée en 1985, alors qu’elle avait 17 ans, pendant le tournage du film Mort d’un commis voyageur, où elle était stagiaire. Dustin Hoffman, aujourd’hui âgé de 80 ans, a publié un communiqué mercredi dans lequel il s’excuse pour tout geste qu’il aurait pu faire et qui aurait indisposé Anna Graham Hunter. Il soutient que ces gestes ne reflètent pas sa vraie nature. Par ailleurs, six femmes — dont l’actrice Olivia Munn — accusent le réalisateur Brett Ratner d’agression sexuelle ou d’inconduite sexuelle. Olivia Munn soutient que lors d’une visite sur le plateau de tournage de Coup d’éclat (After the Sunset), en 2004, le réalisateur s’est masturbé devant elle dans sa caravane. Dans une déclaration publiée mercredi, l’avocat du réalisateur écrit que M. Ratner « rejette catégoriquement ces allégations outrageantes et dénigrantes ».Les studios Warner Bros., auxquels est lié le réalisateur de X-Men : l’affrontement final (2006), ont indiqué par communiqué qu’ils sont au courant des allégations.