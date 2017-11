Alors que son gouvernement attend la mise à jour intérimaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le premier ministre Justin Trudeau n’a toujours pas indiqué s’il allait leur accorder plus de temps.

« Nous au gouvernement, comme tous les Canadiens, on veut que l’enquête se passe bien », a-t-il dit mercredi avant la réunion du caucus libéral.

« On a besoin d’avoir un processus qui fonctionne pour les familles. Ça doit être au centre de ce qu’ils sont en train de faire. »

Les commissaires rendront public, mercredi, un rapport intérimaire sur les avancées réalisées jusqu’à maintenant.

La mise à jour de l’enquête, dont l’organisation a été plombée par des récriminations de la part de familles et des problèmes de personnel à l’interne, devrait aussi lever le voile sur le temps additionnel et le financement supplémentaire qui seraient nécessaires.

La commissaire en chef Marion Buller avait affirmé que l’enquête aurait besoin de ressources additionnelles, sans donner plus de détails.

Le gouvernement libéral fédéral a déjà dégagé 53,8 millions $ sur deux ans pour le travail de la commission.

Le mandat de l’enquête est d’examiner les causes systémiques de la violence contre les femmes et les filles autochtones au Canada en explorant les tendances et les facteurs sous-jacents.

Elle est censée mener ses activités de manière indépendante du gouvernement fédéral, et des gouvernements des provinces et des territoires.