Quoi surveiller aujourd'hui?

Dans le rétroviseur: René Lévesque

Manchette du Devoir du 2 novembre 1987: «L’ancien premier ministre du Québec et fondateur du Parti québécois, René Lévesque, a été terrassé, hier soir, par un arrêt cardiaque alors qu’il dînait avec des amis à sa résidence de L’Île-des-Sœurs, à Montréal.» Et puis plus loin, la phrase qui résume tout: «Le Québec a perdu, hier soir, un des hommes les plus marquants de son histoire.»



Cela fait donc 30 ans aujourd’hui que René Lévesque est décédé — et tout autant que l’homme est devenu un mythe. La fondation qui porte son nom commémorera l’événement en soirée avec Lucien Bouchard, Bernard Landry et Pauline Marois.