Quoi surveiller aujourd'hui?

Le jour d'Halloween

Bonne nouvelle! Malgré toutes ses zones embrouillées, la nouvelle loi sur la neutralité religieuse ne s’applique vraisemblablement pas lorsqu’il est question de passer l’Halloween — à moins, peut-être, de cogner à la porte d’un service gouvernemental ou de tenter une collecte de bonbons dans le transport en commun. Et encore.

Halloween, donc, ce qui annonce une soirée avec des enfants branchés sur le 220. Et même chose demain, grâce aux effets du sucre. Mais on peut se compter chanceux: aux origines de la fête, chez les Celtes, celle-ci durait sept jours (et se déroulait sous l’autorité des druides).